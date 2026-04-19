Şampiyon olan Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi!
Süper Lig'in eski şampiyonlarından Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime bir hafta şampiyonluğu ve Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. haftasında Somaspor'u 5-1 yendi. Ligde bitime bir hafta kala 77 puana yükselen Bursaspor şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.
Kulüp Başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.
Bu maç sonunda Bursaspor 1. Lig'e yükseldi.
2019'da Süper Lig'den düşen yeşil beyazlılar, 2022'de de 1. Lig'den düşmüştü.
Tarihe geçtiler
Bursaspor, Türkiye’de tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan ilk takım olarak tarihe geçti.