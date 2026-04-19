Süper Lig'in eski şampiyonlarından Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime bir hafta şampiyonluğu ve Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Şampiyon olan Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi!
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. haftasında Somaspor'u 5-1 yendi. Ligde bitime bir hafta kala 77 puana yükselen Bursaspor şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.

Kulüp Başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

Bu maç sonunda Bursaspor 1. Lig'e yükseldi.

2019'da Süper Lig'den düşen yeşil beyazlılar, 2022'de de 1. Lig'den düşmüştü.

Tarihe geçtiler

Bursaspor, Türkiye’de tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan ilk takım olarak tarihe geçti.

Pakistanlı kaynaklar: İran ile müzakereler için ABD'li heyeti taşıyan 2 uçak İslamabad'a indiPakistanlı kaynaklar: İran ile müzakereler için ABD'li heyeti taşıyan 2 uçak İslamabad'a indiDünya