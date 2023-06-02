Şampiyon takımın kupası çalındı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un günlerdir Akhisar Belediyesi'nin girişinde sergilenen şampiyonluk kupası çalındı.
Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Aksaray Belediyesi’nin paylaşımında "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin." ifadeleri kullanıldı.
KUPAMIZ ÇALINDI 🏆🥹— Aksaray Belediyesi 🇹🇷 (@aksaraybel) June 1, 2023
Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır.
Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin. 🙏 pic.twitter.com/Ph9KZ5N5wf