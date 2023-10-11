Şampiyonlar Kupası Vakıfbank'ın

Fenerbahçe Opet, Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Geçtiğimiz sezonu Sultanlar Ligi ve Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, bu yıl 14.’sü düzenlenecek 2023 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda VakıfBank ile mücadele etti.

Son Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda da iki ekip karşı karşıya gelmiş ve kazanan 3-0'lık skorla Fenerbahçe Opet olmuştu. 2009, 2010, 2015 ve 2022 yıllarında olmak üzere bu kupayı 4 kez kazanan Fenerbahçe Opet, 5. kez bu zaferi yaşamak istiyordu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet oldu. Gabi'nin sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skorda dengeyi bulsa da son bölümde Fedorovtseva ile etkili olan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-23 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

VakıfBank, ikinci sete 5-1'lik seriyle başladı. Eda Erdem'in oyuna dahil olmasıyla toparlanan sarı-lacivertliler, farkı 2 sayıya (13-11) indirince konuk ekip molaya gitti. Mola dönüşü Aslı Kalaç ile üst üste 2 tane blok sayısı kazanan Fenerbahçe Opet, Eda Erdem'in ACE sayılarıyla öne geçti: 14-13. 3-0'lık seriyle yeniden öne geçen (15-16) VakıfBank, üstünlüğü bırakmadı ve seti 25-22 kazanarak 1-1 beraberliği sağladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Fedorovtseva ile üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Opet, skoru 15-11'e getirdi. VakıfBank, Stysiak'ın hem savunmada hem de hücumda etkili oyununa Gabi ile cevap verse de son bölümde servislerde başarılı olan sarı-lacivertliler, seti 25-22 üstün tamamladı ve tekrar öne geçti: 2-1

Dördüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Sarı-lacivertliler, mola dönüşü farkı 5 sayıya (9-4) taşısa da VakıfBank, 16-16'da skoru eşitledi ve ardından öne geçti: 16-17. Kalan bölümde rakibinin skoru dengelemesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-23 kazanarak tekrar dengeyi sağladı: 2-2.

Final setine Stysiak'ın sayısıyla başlayan Fenerbahçe Opet, karşısında hücumda üstünlüğü ele alan VakıfBank 9-5 öne geçti. Son bölümde 3 maç sayısı hakkı kazanan VakıfBank, seti 15-12 ve maçı da 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Set sonuçları şöyle bitti:

1. set sonucu: Fenerbahçe Opet-VakıfBank 1-0

2. set sonucu: Fenerbahçe Opet-Vakıfbank 1-1

3. set sonucu: Fenerbahçe Opet-Vakıfbank 2-1

4. set sonucu: Fenerbahçe Opet-Vakıfbank 2-2

2 saat 32 dakika süren maçta final setini kazanan Vakıfbank 5'inci kez kupaya kavuştu.