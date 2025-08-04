Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor: İşte maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Fenerbahçe, çarşamba günü deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Ligde 3. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)
21.45 Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)
6 Ağustos Çarşamba:
18.00 Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
20.00 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)
20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)
21.30 Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)
22.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe