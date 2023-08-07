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Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları yarın başlayacak.

Haber Merkezi
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, yarın TSİ 22,00'de Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarının programı

Yarın:

21.00 Rakow (Polonya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)

21.30 PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

21.45 AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç)

22.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Galatasaray

22.00 Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)

9 Ağustos Çarşamba:

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Maccabi Haifa (İsrail)

21.45 Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)