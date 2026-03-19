Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçların ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Dün oynanan maçların ardından çeyrek finale yükselen diğer 4 takım da kesinleşti.
Barcelona, Liverpool, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi.
Dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Barcelona 7-2 Newcastle United (8-2)
Liverpool 4-0 Galatasaray (0-1)
Bayern Münih 4-1 Atalanta (10-2)
Tottenham 3-2 Atletico Madrid (5-7)
Bir önceki gün ise Real Madrid, Arsenal, PSG ve Sporting Lisbon çeyrek finale yükselmeyi başarmışlardı.
Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Real Madrid - Bayern Münih
Sporting Lisbon - Arsenal
Barcelona - Atletico Madrid
PSG - Liverpool
Çeyrek finalde ilk maçlar 7-8 Nisan, rövanş maçları ise 14-15 Nisan'da oynanacak.