Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasında oynanacak maçlar bugün belli oldu.

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'da bugün TSİ 19.00'da yapıldı.

Organizasyonda yer alacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı.

Galatasaray'ın rakipleri

Barcelona

PSG (D)

Aston Villa

Sporting (D)

Feyenoord

Lille (D)

Stuttgart

AEK (D)

Fenerbahçe'nin rakipleri

Atletico Madrid (D)

Liverpool

Aston Villa (D)

Roma

Shakhtar Donetsk (D)

Villarreal

Slavia Prag

LASK (D)

Lig formatı

Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlendi. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşti. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.

Şampiyonlar Ligi lig etabı fikstürü, en geç cumartesi günü açıklanacak.

Torbalar

Lig aşaması kura çekiminde torbalar şöyle oluşmuştu:

1. Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya), Atletico Madrid (İspanya)

2. Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)

3. Torba: Fenerbahçe (Türkiye), Galatasaray (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)

4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)

Final Madrid'de

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.