Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasında oynanacak maçlar bugün belli oldu.
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'da bugün TSİ 19.00'da yapıldı.
Organizasyonda yer alacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı.
Galatasaray'ın rakipleri
Barcelona
PSG (D)
Aston Villa
Sporting (D)
Feyenoord
Lille (D)
Stuttgart
AEK (D)
Fenerbahçe'nin rakipleri
Atletico Madrid (D)
Liverpool
Aston Villa (D)
Roma
Shakhtar Donetsk (D)
Villarreal
Slavia Prag
LASK (D)
Lig formatı
Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlendi. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşti. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.
Şampiyonlar Ligi lig etabı fikstürü, en geç cumartesi günü açıklanacak.
Torbalar
Lig aşaması kura çekiminde torbalar şöyle oluşmuştu:
1. Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya), Atletico Madrid (İspanya)
2. Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)
3. Torba: Fenerbahçe (Türkiye), Galatasaray (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)
4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)
Final Madrid'de
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.