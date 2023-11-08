Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları: Atletico Madrid gol yağdırdı

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftası E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla açıldı. Gecenin maçında Milan, PSG’yi 2-1 yenerken en gollü maç ise Atletico Madrid ile Celtic arasında oynandı.

E Grubu’nda Atletico Madrid, 23. dakikada 10 kişi kalan Celtic’i 6-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 77. dakikada oyuna dahil oldu. Grubun diğer maçında Lazio, Feyenoord’u ilk yarının son dakikasında Immobile’nin attığı golle 1-0 yenip 7 puanla 2. sıraya çıktı.

Grupta Atletico Madrid 8 puanla lider son iki haftaya girerken, Feyenoord 6 puanla 3. sırada yer alıyor. 1 puanlı Celtic ise son sırada.

Gecenin maçında Milan, PSG’yi sahasında 2-1 yenerek iddiasını son 2 haftaya taşıdı. 9. dakikada Skriniar’ın attığı golle PSG 1-0 öne geçerken Milan 3 dakika sonra Leao’nun şık golüyle durumu 1-1 yaptı. 50. dakikada Giroud kafa golüyle maçın skorunu belirledi.

Grubun diğer maçında Dortmund sahasında, Newcastle United’ı 2-0 yendi.

F Grubu’nda Dortmund 7 puanla lider, PSG 6 puanda, 5 puanla Milan 3. sıraya yükselirken 4 puanda kalan Newcastle United son sıraya indi.

Son şampiyon Manchester City, sahasında Young Boys’u rahat bir oyunla rakibine şut şansı vermeden 3-0 yenerek 12 puana yükseldi. Haaland 2 golle takımını sırtlarken, diğer gol Foden’dan geldi.

Manchester City bir üst tura yükselirken, Leipzig de Sırbistan’da Kızılyıldız’ı 2-1 yenip 9 puana yükselerek son 16 biletini garantiledi.

Shakhtar, 3’te 3 ile karşısında çıkan Barcelona’yı 1-0 yenerek ilk 2 iddiasını sürdürdü. Porto ise sahasında Antwerp’i Evanilson ve Pep’nin golleriyle 2-0 yenerek 9 puana yükseldi. Grupta Antwer’in ilk 2 şansı kalmadı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya): 1-0

Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya): 6-0

Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-0

Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1

Manchester City (İngiltere)-Young Boys (İsviçre): 3-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya): 1-2

Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika): 2-0