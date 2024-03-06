Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve bugünün programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan son 16 turu rövanş maçlarıyla ilk çeyrek finalistler belirlendi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında sürpriz yaşanmadı, favoriler turladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan son 16 turu rövanş maçlarıyla ilk çeyrek finalistler belirlendi.
Harry Kane sahne aldı
Bayern Münih, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Lazio ile sahasında karşılaştı
Allianz Arena'daki mücadeleyi 38 ve 66. dakikalarda Harry Kane ile 45+2. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 3-0 kazanan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.
PSG, Mbappe ile turladı
Gecenin diğer maçında ise Paris Saitn Germain, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad'a konuk oldu.
PSG, Kylian Mbappe'nin 15 ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı.
Real Sociedad, 89. dakikada Mikel Merino ile farkı 1'e indirdi. 2-1 biten maç sonunda PSG, tur atladı.
Bugünün programı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş karşılaşmalarında bugün 2 maç oynanacak.
6 Mart Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya) (1-0)
Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (3-1)