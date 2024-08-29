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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşları sonunda gruplara kalan takımlar Dinamo Zagreb, Lille, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava oldu.

Haber Merkezi
AA
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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmaları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun play-off turunda bugün oynanan 4 karşılaşmanın ardından gruplara yükselen takımlar belirlendi.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, sahasında 3-0 yendiği Azerbaycan ekibi Karabağ'ı deplasmanda da 2-0'lık skorla geçerek gruplara katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe'yi eleyerek play-off turuna kalan Fransız temsilcisi Lille, sahasında 2-0 yendiği Çekya ekibi Slavia Prag'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen turu geçmeyi başardı.

Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle eşleşen Sırp temsilcisi Kızılyıldız, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.

Danimarka'da Midtjylland ile 1-1 berabere kalan Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava, kendi sahasında oynadığı rövanş maçında 3-2 galip gelerek UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı.

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