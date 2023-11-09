Şampiyonlar Ligi'nde hesaplar karıştı: Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray 4 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ise Kopenhag, Manchester United'ı 4-3 yendi.

Güncel puan durumu

Galatasaray'ın grubunda puan durumu şu şekilde:

1 - Bayern Münih 12p

2 - Kopenhag 4p

3 - Galatasaray 4p

4 - Manchester United 3p

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek.