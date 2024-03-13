Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler bugün belli olacak
Şampiyonlar Ligi'nde akşam oynanacak maçlarla turnuvada çeyrek finale kalan son iki takım da kesinleşecek.
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Bu akşam oynanacak maçlarla turnuvada çeyrek finale kalan son iki takım da kesinleşecek.
TSİ 23.00'da başlayacak maçlarda; Borussia Dortmund, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı PSV Eindhoven'ı kendi sahasında ağırlayacak.
Atletico Madrid ise 1-0 kaybettiği maçın rövanşında kendi sahasında Inter ile karşılaşacak.
Turnuvada şu ana kadar Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve Arsenal çeyrek finale yükseldi.