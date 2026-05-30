Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez PSG şampiyon
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup eden PSG, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenit Budapeşte'de oynanan final maçında belli oldu.
Puskas Arena'daki "Devler Ligi" finalinde Fransa'nın PSG takımı ile İngiltere'den Arsenal karşı karşıya geldi.
Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 4-3'lük, toplamda ise 5-4'lük üstünlük kuran PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Fransız temsilcisi, üst üste ikinci kez Devler Ligi'nde şampiyon oldu.