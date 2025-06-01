Şampiyonlar Ligi'nde kupa Paris Saint-Germain'in: Desire Doue tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası Almanya'da sahibini buldu.

Münih'te oynanan finalde Luis Enrique'nin Paris Saint Germain'i, Simone Inzaghi'nin Inter'i ile karşılaştı.

Allianz Arena'daki finali Rumen hakem Istvan Kovacs yönetti.

Maçı 5-0 kazanan Fransız ekibi PSG tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Bu skor Şampiyonlar Ligi'nin rekoru olarak kayıtlara geçti.

İki sene önce İstanbul'da finalde kaybeden Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter yine finalde kupayı kaçırdı.

2015'te Barcelona'yla Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Luis Enrique bu şampiyonlukla kariyerine ikinci Devler Ligi kupasını ekledi.

Desire Doue tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi finalinde dikkat çeken bir performans gösteren PSG'li Desire Doue tarihe geçti. 19 yaşındaki yıldız futbolcu ilk yarıda hem asist yaptı hem gol attı.

Doue ikinci yarıda ise kendisinin iki takımının üçüncü golünü ağlara göndermeyi başardı. Opta verilerine göre; Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız olan Doue, turnuva tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu.



Sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, 70. dakikada kenara geldi.

Çalhanoğlu, kupayı kazansaydı Arda Güler'in kaldırdığı kupaya ulaşan ikinci Türk futbolcu olacaktı.

Maçtan önemli dakikalar...

12. dakikada sahneye çıkan Hakimi eski takımına attığı golle finalde PSG'yi 1-0 öne geçirdi.

Hakimi finalde eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi

20. dakikada Doue'nin golüye PSG farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı 2-0 tamamlandı.

İlk yarıya damga vuran Doue 63. dakikada yine sahneye çıktı. Genç yıldız takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü kaydetti: 3-0.

73. dakikada fark açıldı. Kvaratskhelia takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0.

87. dakikada Mayulu skoru belirledi: 5-0.



Maçtan önce Linkin Park grubu sahne aldı.



Simone Inzaghi'nin ekibi 2023 yılında İstanbul'da düzenlenen finalde Manchester City'yle karşılaşmış fakat Rodri'nin golüyle sahadan mağlup ayrılmıştı.



Inter, Şampiyonlar Ligi'ndeki son zaferini 2010 yılında Jose Mourinho'yla elde etmişti.