Şampiyonların finali İstanbul’a 75 milyon Euro getirdi

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda cumartesi akşamı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için taraftarlar, İstanbul'a akın etti. Final öncesi heyecan 3 gün önceden başlamıştı. İngiliz ve İtalyan taraftarların İstanbul’a 3 günlük katkısı 75 milyon Euro’ya ulaştı. Özellikle Beyoğlu ve Sultanahmet esnafının yüzü güldü. Manchester City-Inter takımlarının oynadığı dev final oteller ve restoranlara da yaradı. Final maçı haftasonu İstanbul’daki otellerde doluluk oranlarını yüzde 90’a çıkarırken, lüks restoranlara olan talep ise “İğne atsanız yere düşmeyecek vaziyette” olarak yorumlandı.

İngiltere ve İtalya başta olmak üzere onlarca ülkeden tarifeli-tarifesiz yüzlerce uçak ve özel jetler İstanbul’a on binlerce kişi taşıdı. İstanbul’a gelen ama bileti olmayan futbolseverler İngilizce ve İtalyanca tabelalar taşıyarak bilet aradı. Karaborsada biletler, 40 bin ila 282 bin TL’ye denk gelen fiyatlara satıldı. UEFA tarafından takımlara ayrılan biletler dört fiyat kategorisinde 70 euro, 180 euro, 490 euro ve 690 euro şeklinde satışa sunulmuştu.

Hava trafiği rekor kırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali izlemeye gelen taraftarlar İstanbul Havalimanı’nın rekor uçuşa ev sahipliği yapmasını sağladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı’na 9 Haziran Cuma günü 24 saatte bin 594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul’a geldi. Tarifelitarifesiz uçakların yanında çok sayıda özel jet İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıdı” denildi.

İstanbul Havalimanı’nda bügün de dönüş yoğunluğu yaşandı. Havayolunu kullanan taraftarlar için planlanan toplam uçuş sayısı bin 749 olarak açıklandı. Pazar günü itibarıyla seyahat eden yolcu sayısının toplam 250 bin 977 kişiye ulaşması bekleniyor.

214 özel jet iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nın Genel Havacılık Terminali'nde de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali organizasyonu için özel jet yoğunluğu yaşandı. Genel havacılık terminalinden 214 özel jetin için başarılı bir operasyona ev sahipliği yapıldı.