Şampiyonluk yolunda Galatasaray'a 4-1'lik mağlubiyet şoku
Galatasaray, Samsunspor deplasmanında 4-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda kan kaybetti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.
İlk yarıdan notlar
22. dakikada Yalçın’ın pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
31. dakikada Sane’nin kale karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan iki hamlede topu kontrol etti.
36. dakikada Sane’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Okan son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı çeldi.
44. dakikada Yalçın'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
İkinci yarıdan notlar
52. dakikada Barış’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Abdülkerim’in kafa vuruşunda kaleci Okan topu kurtardı.
56. dakikada Yunus’un pasında ceza sahası sol çaprazdan Osimhen’in şutunda top direğin solundan auta çıktı.
57. dakikada Mouandilmadji’nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Ndiaye’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
60. dakikada Samsunspor ceza sahası önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Sane’nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
63. dakikada Osimhen'in hatalı geri pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunu önlemek için ceza sahası dışına çıkan Günay topa elle müdahale ettiği için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
68. dakikada defansın hatalı geri pasında topla buluşan Mendes’in şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
71. dakikada Yalçın Kayan’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mouandilmadji’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1
82. dakikada Elayis'in şutunda kaleciden dönen topu takip eden Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1