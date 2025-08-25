  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. SAMSİAD ve North Point Otel’e Teşekkür Plaketi
Takip Et

SAMSİAD ve North Point Otel’e Teşekkür Plaketi

Samsun’da düzenlenen 21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonasına verdikleri katkılardan dolayı SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ve North Point Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Eldemir’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SAMSİAD ve North Point Otel’e Teşekkür Plaketi
SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ve North Point Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Eldemir’e teşekkür plaketi takdim edildi.
Takip Et

Samsun’da düzenlenen 21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 600 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, organizasyona verdikleri destek ve katkılardan dolayı Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Ayan tarafından Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği “SAMSİAD” Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, North Point Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Eldemir ile North Point Otel’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaketi takdiminde konuşan Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Ayan, şampiyonanın Samsun’da başarılı bir şekilde yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Sporun gelişmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımız bizler için çok kıymetli” dedi.

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ise yaptığı teşekkür konuşmasında, sporun her branşına destek vermeyi önemsediklerini ifade ederek, “Şehrimizin böylesine önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması bizleri gururlandırıyor. Samsun’un spor kenti kimliğini güçlendirecek her çalışmaya katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Spor
Beşiktaş, yeni transferini duyurdu!
Beşiktaş, yeni transferini duyurdu!
Jordan-Bryant imzalı basketbol kartı 12,9 milyon dolara satıldı
Jordan-Bryant imzalı basketbol kartı 12,9 milyon dolara satıldı
Sporcu transferlerinde ödenen bonservis bedelleri Tazminat mı – gayri maddi hakkın devri mi!
Sporcu transferlerinde ödenen bonservis bedelleri Tazminat mı – gayri maddi hakkın devri mi!
Kayseri'de Galatasaray kafilesine saldırı
Kayseri'de Galatasaray kafilesine saldırı
TSK Spor Gücü Satranç Takımı, NATO Satranç Şampiyonası'nda birincilik elde etti
TSK Spor Gücü Satranç Takımı, NATO Satranç Şampiyonası'nda birincilik elde etti
Dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, Türkiye'ye dönebilir
Dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, Türkiye'ye dönebilir