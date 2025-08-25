SAMSİAD ve North Point Otel’e Teşekkür Plaketi

Samsun’da düzenlenen 21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 600 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, organizasyona verdikleri destek ve katkılardan dolayı Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Ayan tarafından Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği “SAMSİAD” Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, North Point Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Eldemir ile North Point Otel’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaketi takdiminde konuşan Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Ayan, şampiyonanın Samsun’da başarılı bir şekilde yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Sporun gelişmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımız bizler için çok kıymetli” dedi.

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ise yaptığı teşekkür konuşmasında, sporun her branşına destek vermeyi önemsediklerini ifade ederek, “Şehrimizin böylesine önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması bizleri gururlandırıyor. Samsun’un spor kenti kimliğini güçlendirecek her çalışmaya katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.