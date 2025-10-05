Samsun'da kazanan çıkmadı Samsunspor: 0 – Fenerbahçe: 0

Bu skorun ardından son 4 maçta 3. beraberliğini alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş ile berabere kaldığı haftada fırsat tepti ve 16 puanla 4. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez berabere kalan Samsunspor ise 13 puanla 7. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'de Karagümrük'ü ağırlayacak. Samsunspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

İkinci yarıdan notlar

46. dakikada Musaba'nın ortasında kale çizgisi önünde Marius'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

52. dakikada kaptığı topla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci Tarık, topu çeldi.

64. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Ntcham'ın şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

70. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası dışından Fred'in şutunda top az farkla üstten auta gitti.

89. dakikada Polat'ın pasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.

İlk yarıdan notlar



18. dakikada Holse’nin ortasında ceza sahası içinde Coulibaly’nin şutunda kaleci Tarık’ın müdahalesiyle direğe çarpan top kornere çıktı.

24. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası ön çizgisinde kaleci Okan karşı karşıya kalan En-Neysri’nin şutunda Okan topu kurtardı.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Musaba’nın şutunda top filelere gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

41. dakikada Asensio’nun kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada Musaba’nın ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Holse’nin vuruşunda kaleci Tarık gole izin vermedi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham (Celil Yüksel dk. 77), Carlo Holse (Yunus Emre Çift dk. 90+3), Tanguy Coulibaly (Joe Mendes dk. 83), Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 83), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Eyüp Aydın

Teknik Direktör: Thomas Reis

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez (Fred dk. 63), Marco Asensio (İrfan Can Kahveci dk. 67), Anderson Talisca (İsmail Yüksek dk. 46), Sebastian Szymanski (Nene dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 46), Youssef En-Nesyri

Yedekler: Engin Biterge, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Sarı kartlar: Skriniar, İsmail, Semedo (Fenerbahçe)