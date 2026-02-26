Samsunspor, Avrupa'da farklı turladı
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor sahasında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Ntcham, 71. dakikada Ndiaye ile 79 ve 90+2. dakikalarda Mouandilmadji kaydetti.
Bu sonucun ardından ilk maçı da 1-0 kazanan Samsunspor toplamda 5-0'lık skorla UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
Temsilcimiz son 16 turunda Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk takımlarından biriyle eşleşecek.