Samsunspor, Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adam ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır. Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır." denildi.

Nenad Bjelica, Türkiye'de daha önce Trabzonspor'u çalıştırmıştı.