  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Samsunspor, Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı
Takip Et

Samsunspor, Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı

Samsunspor, Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Samsunspor, Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı
Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adam ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır. Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır." denildi.

Nenad Bjelica, Türkiye'de daha önce Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

Interpol tarafından aranan kripto dolandırıcılık faili İstanbul’da yakalandıInterpol tarafından aranan kripto dolandırıcılık faili İstanbul’da yakalandıGündem
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 14 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 14 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Otomotivde sonbahar kampanyaları: Hangi marka ve modellerde kampanya var? İşte güncel liste...Otomotivde sonbahar kampanyaları: Hangi marka ve modellerde kampanya var? İşte güncel liste...Ekonomi
Türkiye’den Avrupa Birliği vize muafiyeti için somut adım: Görüşmeler başlayacakTürkiye’den Avrupa Birliği vize muafiyeti için somut adım: Görüşmeler başlayacakGündem