  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oldu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında saat 21.30'da Samsunspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci yardımcı hakemler olacak. Dördüncü hakemliği ise Yücel Büyük yapacak.

Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Richard Martens oturacak. Murat Altın da AVAR'da görev yapacak.

Cem Yılmaz'dan sevindiren haber: Sağlık durumu iyi, hatta espri yapıyorCem Yılmaz'dan sevindiren haber: Sağlık durumu iyi, hatta espri yapıyorGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
Kuzey Kore'nin telefonları: 5 dakikada bir ekran görüntüsü alıyor, bazı kelimeler yasaklı!Kuzey Kore'nin telefonları: 5 dakikada bir ekran görüntüsü alıyor, bazı kelimeler yasaklı!Dünya