  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Samsunspor, Konferans Ligi'nde gol yemeden üçte üç yaptı
Takip Et

Samsunspor, Konferans Ligi'nde gol yemeden üçte üç yaptı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde Hamrun Spartans’ı 3-0 yenerek 3’te 3 yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsunspor, Konferans Ligi'nde gol yemeden üçte üç yaptı
Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Samsunspor, sahasında Hamrun Spartans'ı konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı.

Samsunspor'un gollerini 18'de Holse, 58'de Emre Kılınç ve 77'de Mouandilmadji kaydetti. Bu sonucun ardından 3 maçta 3 galibiyet alan Samsunspor, puanını 9'a yükseltti.

Konferans Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanan Samsunspor, 36 takımın yer aldığı turnuvada averajla liderliğe yükseldi.

Temsilcimiz 27 Kasım'da deplasmanda İzlanda ekibi Breiðablik ile karşılaşacak.

Spor
PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a ceza
PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a ceza
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Hamrun hangi ülkenin takımı? Hamrun hangi ligde?
Hamrun hangi ülkenin takımı? Hamrun hangi ligde?
Fenerbahçe Viktoria Pilzen maçı şifresiz izlenir mi? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Viktoria Pilzen maçı şifresiz izlenir mi? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün 2025 yılı sahipleri belli oldu
Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün 2025 yılı sahipleri belli oldu
Futbolda bahis skandalı büyüyor! 45 TFF temsilcisi bahis oynadığını kabul edip istifa etti!
SON DAKİKA