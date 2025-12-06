  1. Ekonomim
Samsunspor, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan gerekli çalışmaların yapılmasını istedi

Samsunspor, sosyal medya hesaplarından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun bir konuşmasını paylaşarak, “Geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, gasp edilen 1 puanımızın hesabının sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” açıklamalarına yer verdi.

Samsunspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında Galatasaray deplasmanında oynadıkları karşılaşmanın son dakikalarında verilmeyen penaltı pozisyonuna sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakem hatasına vurgu yaparak TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun geçmiş açıklamalarını hatırlattı ve konuyla ilgili gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti.

Samsunspor tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

