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Samsunspor, Thorsten Fink ile yollarını ayırdı

Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Haber Merkezi
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Samsunspor, Thorsten Fink ile yollarını ayırdı
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Samsunspor, Alman teknik adam Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

2025-2026 sezonunda takımın başına geçen Fink, Samsunspor ile çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet elde eden Alman teknik direktör, son olarak Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetimle yapılan görüşmeler sonucunda görevinden ayrıldı.