Samsunspor tur şansını zora soktu
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, evinde ağırladığı İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor sahasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 78. dakikalarda Alemao ile 40. dakikada Alvaro Garcia kaydetti. Samsunspor'un tek golünü 21. dakikada Mouandilmadji attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, çeyrek finale yükselme şansını zora soktu. Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.