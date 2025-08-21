Samsunspor üstünlüğünü koruyamadı

  1. Ekonomim
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos, Samsunpor'u 2-1 mağlup etti.

Maçta gol perdesini 51'inci dakikada Tomasson açtı. Ancak ev sahibi, bu gole hızla karşılık verdi.

Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 61'inci dakikada Georgios, 74'üncü dakikada Brown kaydetti.

Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi, rövanş öncesinde önemli bir avantajı cebine koymuş oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

