Samsunspor'dan bahis soruşturması açıklaması: PFDK’ya sevk edilen yedi kişinin kulüple bağı yok

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Samsunspor, TFF’nin 30 Eylül’de yayımladığı PFDK sevk listesine ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, listede 384-390 sıra numaraları arasında bulunan yedi kişinin “Samsunspor” adı altında gösterildiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin Futbol AŞ bünyesinde görev almadığı vurgulanan açıklamada, “Bu kişiler, kulübümüz Futbol AŞ bünyesinde hiçbir görev almamış olup Samsunspor Kulübü Derneğinde yöneticilik yapmışlardır” denildi.

"Yönetimde yer almıyorlar"

Kulüp, Futbol AŞ ile derneğin ayrı tüzel kişiliklere sahip iki farklı yapı olduğunu belirtti. Şirketin Yüksel Yıldırım, Evren Öztürk ve Veysel Bilen’den oluşan yönetim kurulu tarafından yönetildiği, sevk edilen kişilerin bu yönetimde yer almadığı ifade edildi.

Bu ayrımın gözetilmemesinin Futbol AŞ’nin bahis soruşturmasıyla haksız biçimde ilişkilendirilmesine yol açtığını savunan kulüp, 1 Ekim’de TFF’ye resmi başvuru yaptığını bildirdi.

Başvuruda konunun incelenmesi, benzer açıklamalardan önce kulüpten bilgi ve teyit alınması ve kamuoyuna yeni bir açıklama yapılarak düzeltmeye gidilmesi talep edildi. Kulüp, uğradığı ve uğrayabileceği zararlar nedeniyle tüm hukuki haklarını saklı tuttuğunu da açıkladı.