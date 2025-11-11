Samsunsporlu Celil Yüksel’den bahis iddialarına tepki: İtibarımı zedeleyen hukuksuz sir süreç

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Samsunsporlu Celil Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara sert çıktı. Tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca etik değerlere bağlı kaldığını vurguladı.

Celil Yüksel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İddia, hukuka aykırı şekilde itibar zedeleyici, kulübümle olan ilişkimi zedeleyicidir. Türk futboluna ve içinde bulunduğum camialar için gösterdiğim emeklerim ortadadır. Alın teriyle, emeğimle kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun hareket ettim.

Türk hukukunun tecelli edeceğine inancım tamdır. Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Kariyerimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı derin üzüntümü dile getirir, savunma hakkımı tüm hukuki yolları kullanarak arayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Celil Yüksel, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın ardından TFF'ye tepki gösteren bir diğer oyuncu oldu.