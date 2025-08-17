  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Samsunspor'un Atatürk temalı forması Atina'da kriz çıkardı!
Takip Et

Samsunspor'un Atatürk temalı forması Atina'da kriz çıkardı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor ile eşleşen Panathinaikos cephesinde, maç öncesi beklenmedik bir kriz patlak verdi. Samsunspor’un Atatürk temalı formayla sahaya çıkma isteği Yunanistan’da tartışmalara yol açarken, Panathinaikos’un bu forma için UEFA’ya başvuruda bulunacağı iddia edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsunspor'un Atatürk temalı forması Atina'da kriz çıkardı!
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor’un rakibi olan Panathinaikos, kırmızı-beyazlı ekibin Atatürk temalı forması nedeniyle UEFA’ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Samsunspor, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışına ithafen “Yol gösteren bir çift göz” sloganıyla özel bir forma tasarlamıştı. Üzerinde Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı bu formayı, Yunanistan’da Panathinaikos karşısında giymek isteyen Samsunspor’un bu hamlesi Atina’da tartışmalara yol açtı.

Yunan basını: Resmi başvuru yapılacak

Yunanistan basınında yer alan Sport-fm haberine göre, Panathinaikos yönetimi söz konusu formanın “provokatif” olduğunu ileri sürüyor. Yunan ekibinin, Samsunspor’un bu formayla sahaya çıkmaması için UEFA’ya resmi başvuru yapmayı planladığı öne sürüldü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağı Yunanistan’da oynanacak. Samsunspor’un Atatürk temalı formayı burada giymek istemesi, Panathinaikos cephesinde büyük yankı uyandırmış durumda. UEFA’nın bu konuda nasıl bir karar alacağı ise merak konusu.

Zam pazarlığında yeni görüşme: Anlaşma sağlanamazsa memurlar iş bırakacakZam pazarlığında yeni görüşme: Anlaşma sağlanamazsa memurlar iş bırakacakEkonomi
Emekli promosyonlarında rakamlar güncellendi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte oranlarEmekli promosyonlarında rakamlar güncellendi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte oranlarEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 17 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 17 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İkinci el konut fiyatlarında denetimler sıklaştırıldıİkinci el konut fiyatlarında denetimler sıklaştırıldıEkonomi

 

Spor
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı
Galatasaray Karagümrük'ten 3 golle 3 puanı aldı
Galatasaray Karagümrük'ten 3 golle 3 puanı aldı
Türk Telekom Basketbol, Pizza Italiante ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Türk Telekom Basketbol, Pizza Italiante ile sponsorluk anlaşması imzaladı
TransAnatolia, motor sporlarının başkenti Bursa’dan start alıyor
TransAnatolia, motor sporlarının başkenti Bursa’dan start alıyor
Göztepe, Romulo'yu rekor bedelle Leipzig'e gönderdi
Göztepe, Romulo'yu rekor bedelle Leipzig'e gönderdi
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu