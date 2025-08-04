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Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Karadeniz temsilcisi, Panathinaikos-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi
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Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekiliyor. Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de bugün belli oluyor.

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Karadeniz temsilcisi, Panathinaikos-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Fransa takımı Nice ile Portekiz temsilcisi Benfica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Sarı lacivertililer play off turuna kalırsa rakibiyle ilk maçını 19 ya da 20 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynayacak.

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