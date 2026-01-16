  1. Ekonomim
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçını 19 Şubat'ta deplasmanda, rövanşı da 26 Şubat'ta evinde oynayacak.

Samsunspor'un Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Türkiye'yi bu organizasyonda temsil eden tek takım olan Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlılar, eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 19 Şubat'ta oynayacak. Rövanş ise 26 Şubat Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Turu geçen taraf, 27 Şubat'ta çekilecek kura ile son 16 turunda Rayo Vallecano ya da Shakhtar Donetsk takımlarından biriyle eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Shkendija - Samsunspor

KuPS Kuopio - Lech Poznan

Noah - AZ Alkmaar

Zrinjski - Cristal Palace

Jagiellonia - Fiorentina

Drita - Celje

Sigma Olomouc - Lausanne-Sport

Omonoia - Rijeka

