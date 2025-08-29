  1. Ekonomim
Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının kuraları çekildi. Samsunspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi yapıldı.

Samsunspor kura çekimine 5. torbadan katılırken lig aşamasında karşılaşacağı 6 rakibi de belli oldu.

Samsunspor, Konferans Ligi lig etabındaki ilk maçını 2 Ekim'de, son maçını ise 18 Aralık 2025'te oynayacak.

Konferans Ligi maç takvimi

1. HAFTA: 2 Ekim 2025

2. HAFTA: 23 Ekim 2025

3. HAFTA: 6 Kasım 2025

4. HAFTA: 27 Kasım 2025

5. HAFTA: 11 Aralık 2025

6. HAFTA: 18 Aralık 2025

Play-off: 19-26 Şubat 2026

Son 16: 12-19 Mart 2026

Çeyrek final: 9-16 Nisan 2026

Yarı final: 30 Nisan - 7 Mayıs 2026

Final: 27 Mayıs 2026

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri

Legia Varşova (Deplasman)

Dinamo Kiev (İç saha)

Mainz (Deplasman)

AEK (İç saha)

Breidablik (Deplasman)

Hamrun (İç saha)

