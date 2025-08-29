Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının kuraları çekildi. Samsunspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi yapıldı.
Samsunspor kura çekimine 5. torbadan katılırken lig aşamasında karşılaşacağı 6 rakibi de belli oldu.
Samsunspor, Konferans Ligi lig etabındaki ilk maçını 2 Ekim'de, son maçını ise 18 Aralık 2025'te oynayacak.
Konferans Ligi maç takvimi
1. HAFTA: 2 Ekim 2025
2. HAFTA: 23 Ekim 2025
3. HAFTA: 6 Kasım 2025
4. HAFTA: 27 Kasım 2025
5. HAFTA: 11 Aralık 2025
6. HAFTA: 18 Aralık 2025
Play-off: 19-26 Şubat 2026
Son 16: 12-19 Mart 2026
Çeyrek final: 9-16 Nisan 2026
Yarı final: 30 Nisan - 7 Mayıs 2026
Final: 27 Mayıs 2026
Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri
Legia Varşova (Deplasman)
Dinamo Kiev (İç saha)
Mainz (Deplasman)
AEK (İç saha)
Breidablik (Deplasman)
Hamrun (İç saha)