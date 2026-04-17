Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası Fenerbahçe'den kritik karar

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırıların ardından Türk futbolunda da anlamlı bir karar alındı. Fenerbahçe, bu akşam sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde planlanan tüm eğlence içerikli etkinlikleri iptal etti.

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u bu akşam saat 20.00'de konuk edecek. Taraftarların merakla beklediği karşılaşma öncesinde sahada yapılması planlanan etkinlik takvimi tamamen değişti.

Gösteriler, müzik ve eğlence programları kaldırıldı

Kulüp yönetimi, iki ildeki okul saldırılarında yaşanan acıyı dikkate alarak maç öncesi için hazırlanan görsel şov, müzik yayını ve eğlenceye dönük tüm programların gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. Böylece sahada yalnızca karşılaşmanın kendisine odaklanılacak.