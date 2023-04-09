Saran Group, 24’üncü spor salonunu İzmit’te açtı

Türkiye genelinde ihtiyaç duyan illerde gençleri spora teşvik etmek, spor yapmalarına imkân tanımak üzere 2000 yılından bu yana ‘Gençler Parkede’ teması ile toplam 23 spor salonu açan Saran Group, tüm tesislere “Atatürk Spor Salonu” adını veriyor. İzmit’teki son spor salonu açılışına, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile gençler ve kalabalık vatandaş grubu katıldı.

Sahip olduklarını spora borçlu olduğunu ve topluma fayda sağlamak için kazanımlarını yine spor aracılığı ile paylaşmak istediğini belirten Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran konuşmasında, “2000 yılında memleketimiz Kırıkkale’den bir yola çıktık. O yolda, 23 yılda 24’üncü spor salonunu gençlerimize hediye etmek üzere, bugün burada buluştuk.

Saran Grubu olarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, kurucu liderimiz Atatürk’ün adını alan bu spor salonunu devletimize, gençlerimize teslim etmekten son derece mutluyuz. Birkaç ay sonra Şırnak’ta 25’inci spor salonumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün adını verdiğimiz 24. spor salonumuzu gençlerimizin kullanımına açıyoruz” dedi.

Salon 6 ayda tamamlandı

Bir kadın belediye başkanı olarak önceliğinin çocuklar ve kadınlar olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de konuşmasında “Özellikle çocuklarımızın daha fazla spor yapmasını sağlamaya çalışıyoruz ki kötülükler onlara ilişemesin, annelerin gözü arkada kalmasın. Bizimle aynı vizyona sahip, aynı görüş penceresinden hayata bakan, gençlere ve spora destek veren değerli iş insanlarından bir tanesi de bizleri asla kırmayan Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran” dedi.

6 ay gibi kısa bir sürede spor salonunun tamamlandığını belirten Hürriyet “Sadettin Saran’a ve Saran Grubun değerli ekibine, kentimize kazandırdıkları bu güzel spor tesisi için bir kez daha İzmit halkı adına çok teşekkür ediyorum. Bu tür yatırımların da artarak devam etmesini, herkese örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.