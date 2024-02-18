Saran Medya Grubu'ndan 'Süper Lig yayın ihalesi' açıklaması

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in önümüzdeki 3 yıl için yayın haklarının satın alınması süreci devam ediyor. İhalede yer alan şirketlerden Saran Şirketler Grubu ihale sürecine dair bir basın açıklaması yayınladı.

Saran Medya Grubu tarafından yapılan açıklamada “Bu ihalede en önemli konu, futbol kulüplerimizin hak ettikleri yayın gelirlerine ulaşabilmesi için açık ara en yüksek teklifi veren ve bu teklifiyle Türk Futbolu’na olan inancını ortaya koyan şirketin Saran Holding olmasıdır. Unutulmamalıdır ki, kasıtlı veya bilgisizce çıkartılan dezenformasyon, en fazla kulüplerimize zarar vermektedir.” denildi.

Trendyol Süper Lig'in yayın hakları ihale sürecine ilişkin Saran Medya Grup Başkanı Selim Usta, bir basın açıklaması yayınladı.

Noter tutanağına işlendi

Saran Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada, “ihale şartnamesine uyan ve ihale kapsamına giren tüm paketlere, geçerli teklifi veren tek kurumun Saran Holding olduğu” vurgulanırken durumun, “noter huzurunda, şartname tutanağına da işlendiği” açıklandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Dünyanın en büyük spor yayıncıları ESPN’in ESPN Bet, Sky’ın Sky Bet, DAZN’un DAZN Bet gibi kendi adlarını taşıyan bahis yatırımları söz konusu iken, bahsi geçen dev medya kuruluşlarının her birinin onlarca spor ligi yayıncısı olduğu gerçeği de ortadayken, basında ve sosyal medyada çıkan haberleri eksik bilgiye ya da kötü niyete bağlıyoruz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ihalelerini defalarca kazanan Saran Holding, içinde bulunduğumuz 2023-24 futbol sezonunda, Türkiye dahil 10 ülkede bu yayın haklarının sahibidir. UEFA Euro 2028 Avrupa Şampiyonası, Saran tarafından 6 ülkede altlisanslanmaktadır.

Yine aynı şekilde FIFA’ya bağlı Dünya Kupası ve eleme maçları yayın hakları sahipliğine birçok ülkede Saran Holding layık görülmüştür. FIFA Kulüpler Dünya Kupası yayın hakları 19 ülkede Saran’a aittir.

Önemle vurgulamak isteriz ki, Tuttur.com, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan aldığı yasal lisansla, bir bayii hizmeti vermektedir; bahis oranlarını dikte etme gibi bir yetkisi yoktur.

Tam da bu nedenlerle, İhale şartnamesinde, ihaleye katılamayacaklar listesinde bahis şirketleri sahipleri yer almamıştır. Kamuoyunun odaklanması gereken konu, ihale şartnamesine uyan, ihale kapsamına giren tüm paketlere, geçerli teklifi veren tek kurumun Saran Holding olduğu gerçeğidir. Bu gerçek, noter huzurunda, şartname tutanağına da işlenmiştir.

Bu ihalede en önemli konu, futbol kulüplerimizin hak ettikleri yayın gelirlerine ulaşabilmesi için açık ara en yüksek teklifi veren ve bu teklifiyle Türk Futbolu’na olan inancını ortaya koyan şirketin SARAN HOLDiNG olmasıdır. Unutulmamalıdır ki, kasıtlı veya bilgisizce çıkartılan dezenformasyon, en fazla kulüplerimize zarar vermektedir.

Saygılarımla,

Selim Usta

Saran Medya Grup Başkanı"