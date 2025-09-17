Sarıyer'de Yılmaz Vural dönemi başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik Teknik Direktör Yılmaz Vural ile anlaştıklarını açıkladı.

Sarıyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz Vural'ı takımın başına getirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz."

72 yaşındaki Yılmaz Vural, daha önce 1996-1997 yıllarında Sarıyer'i çalıştırmıştı.