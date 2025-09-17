  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Sarıyer'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Takip Et

Sarıyer'de Yılmaz Vural dönemi başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik Teknik Direktör Yılmaz Vural ile anlaştıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sarıyer'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Takip Et

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik Teknik Direktör Yılmaz Vural ile anlaştıklarını açıkladı.

Sarıyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz Vural'ı takımın başına getirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz."
72 yaşındaki Yılmaz Vural, daha önce 1996-1997 yıllarında Sarıyer'i çalıştırmıştı.

Spor
Fenerbahçe'de beraberlik şoku! Evinde ilk puanını kaybetti
Fenerbahçe'de beraberlik şoku! Evinde ilk puanını kaybetti
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
Mourinho'dan Fenerbahçe ayrılığı sonrası sürpriz karar! Benfica ile anlaştı
Mourinho'dan Fenerbahçe ayrılığı sonrası sürpriz karar! Benfica ile anlaştı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı yenilgisiz lider
Onikişubat’ın Yeni Gururu: Belediyespor Voleybol Takımı resmen kuruldu
Onikişubat’ın Yeni Gururu: Belediyespor Voleybol Takımı resmen kuruldu
Türkiye Finans’ın ana sponsoru olduğu Gurme Run Gaziantep Yarı Maratonu gerçekleşti
Türkiye Finans’ın ana sponsoru olduğu Gurme Run Gaziantep Yarı Maratonu gerçekleşti