Seçimi kaybeden Ali Koç'tan ilk açıklama: Hepimiz aynı gemideyiz

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç, Chobani Stadı'nda kürsüye geldi.

Aynı gemide olduklarını belirten Koç, "Bir kez daha seçim nasıl yapılır gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz, verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimin sonuçları hayırlı olsun. Başkanın etrafında kenetlenme zamanı, sağ olun var olun." dedi.