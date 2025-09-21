Seçimi kaybeden Ali Koç, Sadettin Saran'ı tebrik etti
Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran'ı tebrik etti.
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi bugün yapıldı.
Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı 257 oy farkla Sadettin Saran oldu.
Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu.
Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanı Sadettin Saran’ın locasına gelerek tebrik etti.