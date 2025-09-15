Seferihisar’da pedallar İzmir için döndü

14 Eylül Pazar günü saat 08.00’da Sığacık Sahil Parkı’ndan verilen startla, 500 bisikletçi hem uzun hem kısa parkurlarda zorlu ama unutulmaz bir mücadele sergiledi ve yine aynı noktada finişe ulaştı. “Home of Gran Fondo” vizyonuyla gerçekleştirilen yarışta, Uzun Parkur (92,9 km, 1.570 m tırmanış) ve Kısa Parkur (45,9 km, 486 m tırmanış) olmak üzere iki farklı rota yer aldı. Amatör bisikletçilerin yanı sıra paralimpik ve tandem sporcuların da katıldığı organizasyonda, bisikletçiler Ege’nin masmavi denizi, tarihi dokusu ve zeytin ağaçlarıyla çevrili parkurlarda unutulmaz bir mücadele sergiledi.

Gran Fondo İzmir 2025 sporculara unutulmaz anlar yaşattı

Gran Fondo İzmir 2025’te bisikletçiler, hem uzun parkurda (92,9 km – 1.570 m tırmanış) hem de kısa parkurda (45,9 km – 486 m tırmanış) kıyasıya bir mücadele sergiledi. Sporcularan verilen startın ardından kısa parkurda yüksek tempo hemen dikkat çekti; sporcular sahil boyunca rüzgârın da etkisiyle agresif ataklarla yarışa hızlı bir başlangıç yaptı.

Gran Fondo İzmir 2025’te kazananlar belli oldu

Ege’nin incisi İzmir’de düzenlenen Gran Fondo İzmir, bisiklet tutkunlarını unutulmaz bir yarışta buluşturdu. Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi’nden verilen startla başlayan organizasyonda, sporcular hem uzun hem kısa parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Kısa parkurda erkeklerde Nevzat Enes Aygül (01:20:09), kadınlarda Gökçe Demirsoy (01:23:26) birinciliğe ulaştı. Uzun parkurda erkeklerde Gökhan Uzuntaş (02:53:44), kadınlarda ise Aylin Yüce (03:27:15) zafere pedal bastı.

Kısa Parkur Erkekler (45,9 km)

1-Nevzat Enes Aygül Muğla Karya SK (01:20:09)

2-Kamer Kanber Boyraz Cycling Academy (01:20:09)

3-Murat Uslu Büyükçekmece Bisiklet Kulübü (01:20:09)

4-

Kısa Parkur Kadınlar (45,9 km)

1-Gökçe Demirsoy Eyla Mermer (01:23:26)

2-Sevcan Alper Özcan Asperox BikePedia Racing Team (01:27:21)

3-Buket Demirci BauArt Cycling (01:32:10)

4-

Uzun Parkur Erkekler (92,9 km)

1-Gökhan Uzuntaş Mudanya Belediyespor (02:53:44)

2-Toygar Süner Asperox BikePedia Racing Team (02:56:50)

3-Mustafa Alperen Aydınlı Karya Muğla SK (02:58:26)

4-

Uzun Parkur Kadınlar (92,9 km)

1-Aylin Yüce Büyükçekmece Bisiklet SK (03:27:15)

2-Züleyha Dikbaş Asperox BikePedia Racing Team (03:47:36)

3-Tuğba Can VeloAydın (03:52:20)

4-