Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor: İşte yeni takımı

Beşiktaş ile 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayan, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alan genç futbolcu Semih Kılıçsoy, yeni sezonda İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin başarısı için mücadele edecek.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Cagliari ile Beşiktaş, 19 yaşındaki golcünün transferi için prensip anlaşmasına vardı.

46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi

Siyah-beyazlı formayla 2024-2025 sezonsunda 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Kazak oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov'un Rus kulübü Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyurmuştu. "Sonraki satıştan yüzde 50'lik hak" için Benfica'ya 10 milyon euro ödenen Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in de Spartak Moskova'ya transferi için anlaşma sağlanmıştı.