Şenol Güneş: Benim olup olmamam önemli değil, Beşiktaş iyi olsun

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğu için adı geçen Şenol Güneş, hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı kulübe başarı dileklerini ileterek, göreve gelip gelmemesinin önemli olmadığını söyledi.

"Beşiktaş'ın her zaman iyi olmasını istiyorum"

Şenol Güneş, "Beşiktaş için hayırlısı olsun. Ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Beşiktaş'ın her zaman iyi olmasını istiyorum. Benim olup olmamam hiç önemli değil, Beşiktaş iyi olsun. Başkana da, Önder hocaya da başarılar diliyorum. En iyi teknik direktörü bulur getirirler" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da daha önce yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile çalışma planlarının bulunmadığını belirtmişti. Adalı şunları söylemişti:

"Ben Şenol hocayı çok severim. Ama Sergen hocadan sonra Şenol hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Yazılıyor, çiziliyor... Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım."

Beşiktaş tarihinde önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 241 maçta iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.