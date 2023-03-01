Şenol Güneş: Deplasman yasağına katılmıyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Hedeflediğimiz yerde değiliz. Son 3 maç benim için de takım için de hayal kırıklığı oldu. Sorunlarımız vardı, devam ediyor. Sezon başından bugüne kadar yönetim başka bir hocayla başladı, benimle devam etti. Beşiktaş'ın duruşu ve yapısı var. Oyunculara anlattığım da bu. Asaletli, cesaretli bir takım olmak ve taraftarın da keyif aldığı bir oyunla kazanmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz de oluyor. Takım olmak çok önemli. Alınan oyuncuların olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Takımı taşıma açısından istediğimiz seviyeye gelemedik. Bazen bir bitki ektiğinizde o bitki çok şey de verebilir hiçbir şey de alamayabilirsiniz. Ben takım olgusu durumundan tedirginim, rahatsızım. Çözebileceğimizi düşünüyorum. İstediğimiz seviyeye gelemedik. Zor dönemdeyiz, başka işle uğraşacak halimiz yok. Kendimiz bir takım olmalıyız. Takımı yapmadan başarılı olma şansınız yok." ifadelerini kullandı.

Alınan sonuçlarla ilgili sorumluluğu üstlenen Güneş, "Esas olan bir kadro oluşturmak ve sürdürülebilir hale getirmek. Kayıp puanlarla geriden geliyoruz. Bunun sorumluluğu benimdir. Hiçbir sıkıntımız yok. Oyuncu alındı, hoca alındı, saha var, ekonomik sorunumuz yok. Bizim işimiz sahada takımı başarılı kılmak. Oyuncunun alacağıyla ilgili bir sorun yok. Sahada her türlü imkanımız var. Bize düşen de başarıyı yakalamak. Aldığımız sonuçlar başarıyı getirmedi. Takımımız kapasitesinin altında olduğu için mutsuz, huzursuz ve rahatsızım. Elimizdeki bazı oyuncular istemesine rağmen yeterli performansı olmadığını düşünüyorum." dedi.

Takım olmadan kazandığımız maçlarda da sıkıntımız oldu

VavaCars Fatih Karagümrük maçında alınan sonucun kendileri için travma olduğunu söyleyen Güneş, "Beşiktaş'ın kendi ilkeleri içinde çalışkan, yöneten, rakibe üstünlük sağlayan futbolu yaptığımız zaman bizim sorunumuz yok. Bizim sıkıntımız takım olgusu. Biz takım yapmaya çalışıyoruz. Üç maçtaki puanları alsaydık, rakiplerimize yaklaşmış olacaktık. Takım olmadan kazandığımız maçlarda da sıkıntımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Aklındaki Beşiktaş'ı anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Coşkulu, rakibi hırpalayan, heyecanlı bir takım kurmak istiyoruz. Beşiktaş goller atıyordu. Daha önce 11 maçta 20, şimdi 11 maçta 18 gol atmışız. Biz bu değiliz. Daha iyi olmak durumundayız. Daha önce yediğimiz gol 14'tü, şimdi 9." diye konuştu.

Bazı oyunculardan istedikleri verimi alamadıklarını söyleyen Güneş, "Saiss, Dele Alli, Weghorst, Masuaku, N'Koudou direkt düşünülen oyuncular. Kötü oyuncular değil ama 'Düşündüğümüzü aldık mı?' derseniz, 'Hayır.' derim. Gitmek isteyenler vardı bunların içinde. Weghrorst gitti, Saiss'in gitme arzusu vardı. İsteyen gidebilir, kalanlar burayı sahiplenmeli. Bunlar olmadıktan sonra kimi alırsanız alın olmaz. Olmuyor da zaten. Takım olma olgusuna bazen sonuçlar yardımcı olur. Bazen takım olduğunuz için takım olursunuz. " şeklinde konuştu.

Takımı taşıyanı taşıyacağız

Takımı taşıyan oyuncularla devam edeceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen oyuncuların performansı üst seviyeye çıkınca devam ederler, bazen de kötü performans dönemi geçirirler. Bu, kötü oldukları anlamına gelmez. Son 4-5 maçtır kadro değişikliği yapmak zorunda kalıyoruz. 'Sakatımız yok' derken, Ghezzal'ın maç önünde sakatlığı oldu. Bu hafta 6 oyuncu kadroya girecek. Futbocuların takım oyununa alışması, performanslarının üst seviyeye çıkarak takımı taşıması... Takımı taşıyanı taşıyacağız. Taşımayanı bırakmak durumunda kalacağız. Elimizdeki yerli ve yabancıların ne yaptığını şans vererek görmek durumundayız. Burada taraftarların eleştirisi olacaktır. Bizim taraftarımız entelektüel seviyesi yüksek, eleştirebilen, takımı da sahiplenen bir bir grup. Biz de o eleştirileri alacağız ve onlara layık takım oluşturacağız."

Türkiye Futbol Federasyonunun, sezona devam etmeyeceklerini açıklayan Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK kulüpleri ile ilgili aldığı kararı eleştiren Güneş, "Hükmen mağlup olabilir ya da geçmiş maçları kabul edilebilir. 'Bu tip düşüncelerin tartışılmadan alınması kaosu getirir.' diye söyledim. Acele etmeye gerek yok. Başkan niye suçlandı? Fikrini söyledi. Burada hiç acele etmeye gerek yoktu. Aldığınız karar kime yararlı kime yararsız bakmak lazım. Bunlar herkesi ilgilendirir. Sadece Beşiktaş'ı ilgilendirmez. Herkesi ilgilendiren konularda ortak düşünceyle karar alınmalıydı." şeklinde görüş belirtti.

Deplasman yasağına katılmıyorum

Deplasman yasaklarıyla ilgili görüşünü paylaşan Güneş, "Deplasman yasağı ortak düşünceyle alınacak bir karar. Bunlar tartışmaya açık. Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfını suçlamak için demiyorum. Kurallar koyulur, herkes uyar. Bu kararı kim aldı, neden aldı, niye acele etti? Kim faydalandı, kim faydalanmadı. Hep yukarıdaki takımlara bakıyorsunuz, bir de aşağı bakın. Bunlar tartışılmalıydı. Kararlara zaten uyuyoruz. Deplasman yasağı da öyle. Depremden dolayı aynı şehirde bir takım katılıyor, diğeri katılmıyor. Neden? Hepimizi ilgilendiren konuda fikirler alınsın, kararlar verilsin. Deplasman yasağına katılmıyorum." açıklamasında bulundu.

Georges Kevin N'Koudou'nun gitme durumunun olduğunu aktaran Güneş, "Bir an evvel gitmesi için görüşmeler yapılıyordu ama sonuç alınmadı. Bugün yarın ne olur bilmiyorum. Bu tip kalıp da oynamayacak oyuncunun gitmesinde yarar var. Bu sadece bizim değil, oyuncunun da isteğiyle olacak bir konu. Bazı oyuncuların bize yararı olmayacaksa gitmesine izin veririz." dedi.

Arthur Masuaku'yu da değerlendiren Güneş, şunları söyledi:

"Galatasaray maçında sakatlığından dolayı oynayamadı. Sonradan çalışırken sakatlığı vardı. Yüklemeye gelmediğini söylüyordu. Aradan geçen zaman içinde gayet iyi. Son dönemlerde hiçbir sakatlığını görmedim. Hazırlık maçında oyundan çıkmak istemedi. Eskiden idmana çıkmak istemiyordu, şimdi oyundan çıkmak istemiyor. Kamptan sonra daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hücuma dönük daha iyi bir oyuncu. Soru işaretli tarafları var. Yetenekleri hiç tartışılmaz. Sol ayağı çok iyi bir oyuncu. Bu haliyle memnun muyuz değil miyiz? Ortalamanın üstüne çıkmadığı zaman onunla mı devam edeceğiz, başkasıyla mı devam edeceğiz göreceğiz. Elimizde en ideali o. Maç sayısına göre sene sonunda mukavelesinin uzaması durumu var. Daha iyi oyuncu almak günümüzün konusu değil. Kulübün ve takımın menfaatine göre karar vereceğiz. Masuaku elimizdeki oyuncu. Şans bulduğu zaman oynayacağını düşünüyorum. 5 maç oynadığı zaman bonservis parası var. İhtiyacımız olursa oynatırız. Şu anda maddenin kaldırılması gibi bir durum yok. Kaldırılması onun lehine olur. Aynı mevkide oynayan bir oyuncu varsa, onu daha az oynatırım."

Romain Saiss ve Valentin Rosier'in durumları hakkında Güneş, "Saiss ve Rosier iyi oyuncular. Rosier dalgalanma geçirdi. Son hafta oyununu olumlu buldum. Gayet iyi çalışıyor. Hareketli bir oyuncu. Zaman zaman oyun dışına çıktığı oluyor. Coşkulu oynayan biri. Saiss daha farklı. Lider, iyi bir oyuncu. Milli takıma gitti, sakatlık sebebiyle sıkıntıları oldu. 'Sakatken sahaya çıkma.' diye kendisine de söylüyorum. Sakat oyuncuyu çıkarmam. Hem sakatlığı büyür hem de verimsiz olur. Saiss geldi ve oynadı. İyi de oynuyor. Değerli bir oyuncu ama son anda gitmek istedi. Son anda yüksek para verdiler ama transfer gerçekleşmedi. Omar Colley dinamik bir oyuncu olduğu için tercih edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, Yukatel Kayserispor'dan transfer edilen Onur Bulut ile ilgili olarak da "Onur gündemimize gelen bir oyuncuydu. Gündeme geldikten sonra sene sonu serbest dediler. Sene sonunda alınması düşünülürken, kulübüyle bunlar anlaşmış. 1 milyon avro çıkış maddesi konulmuş. Çıkış maddesine dayanarak Beşiktaş kulübü aldı. O da kulübüne para kazandırdı. Sene sonu bedavaydı zaten." ifadelerini kullandı.

Siyasi olarak ne kimseye cevap veririm, ne de kendimi ezdiririm

Türkiye'nin zenginliğinin farklılıklar olduğunu söyleyen Güneş, "Siyasi bağırmalar benim işim değil. Bir birey olarak ülkemin kim olursa olsun devleti de milleti de önemli. Beşiktaş içinde beni sevmeyen varsa, 'Beşiktaşlı değildir.' diyemem. Camiada olan herkes Beşiktaşlıdır. Öyle dersek, kitleler oluşmaz. Ülke de öyle. Farklılığımız zenginliğimizdir. Siyasi olarak ne kimseye cevap veririm, ne de kendimi ezdiririm. Takım, Türkiye, aile, fark etmez. En büyük aile, devlet-millet. Bunun kıymetini bilelim. Eleştirilerin yapılması karşı tarafı yok etmek değildir. Sessiz yığınlar oluşturmak iyi değildir. Doğruları alıp düzeltmeye çalışacağız. Hükümet eleştiri aldı, Cumhurbaşkanı orada afet bölgesinde. Cumhurbaşkanı oradaysa, herkes orada." diye konuştu.

"Dele Alli'yi idmanda, maçta izlediğinizde problemi olmayan bir oyuncu. As oyuncudan şikayetçi olursunuz, ondan olmazsınız." diyen tecrübeli teknik adam, "Çok mütevazı oyuncu. Koşu mesafesi olarak bir sorunu yok. Top kazanmaya da başladı. Top kullanma, şut atmada bir sıkıntı var. Sanki gücü yok vururken. Verim alamadık. Kendimi sorumlu hissediyorum neden olmadı diye. Yeni oyuncu almaktansa elimdeki oyuncunun iyi olmasını isterim. Bunun daha iyisini almak istiyorsak 15 milyon avro. En pahalı oyuncumuz Gedson ama benim hala istediğim oyunu oynamadı. Onları yaparsa, dünya çapında bir oyuncu. O benim eksikliğim. Daha iyi nasıl olurlar diye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Ghezzal'ın sakatlığının ciddi olmadığını dile getiren Güneş, "Ghezzal sakatlıktan sonra soyunma odasına girdiğinde diğer oyuncuların moralman düştüğünü hissettim. Ondan çok şey bekleniyor." dedi.

Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendisini çok etkilediğini anlatan Güneş, şu görüşlerini aktardı:

"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Felaketler yaşayan bir ülke olarak ayakta kalmak kolay değil. Kalbimiz çok şey yapmak istese bile bedenimiz mani oluyor. Baharla beraber güzel günler gelir inşallah. Deprem çok büyük bir felaketti. Din, dil ayrımı yapmadan, ülkesine bakmadan, kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. İyi şeyler de oluyor. İnsanımızın büyüklüğü ortaya çıktı. İnsanlarımız el ele verdi. İlk günden itibaren duygusal katılımla fiziksel olarak maddi manevi koşuşturarak zor durumda olanlara yardıma gidildi. Devlet-millet birlikteliğinin yararı olduğunu düşünüyorum. İnsanların hiçbir şeyine bakmadan bu yardımlar yapıldı. Onların yerinde biz de olabilirdik. Dünyanın her tarafından sıcak ve samimi yardımlar oldu. Biz olumlu tarafına bakalım. Hayat bize bir ders verdi, bedeli ağır oldu. Oraya takılı kalırsak hiçbir şey yapamayız. Hayat başlayıp bitiyor. Aldığımız nefes bile bizim değil. Bu tablonun izlenmesi bile ağır geliyor. Ayakta kalan bizler olarak yaşamaya, sevmeye zaman ayırmak durumundayız. Hayatı erteleyemeyiz. İnsanları mutsuz edecek o kadar sıkıntı var ama bunları aşacak aklımız da var. Ben olumlu yönden bakmaya çalışıyorum. Korkuları yenmezsek, birlikte olmazsak, hiçbir şeyi aşamayız. Daha işin başındayız. Hep beraber ayağa kalktık ama acele etmeye gerek yok. Allah kalbinde kötülük biriktirenlere fırsat vermesin."

Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarların deprem bölgesine gönderilmesi için sahaya attığı oyuncakların duygusal anlara sebep olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Çok güzel bir ambiyans yaptılar maçta. Dünya çapında iz bırakan acımızı paylaşan, gözyaşlarımızın döküldüğü bir ambiyans oluşturdular. O anki duygular herkese geçmiştir." diyerek sözlerini tamamladı.