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Serbest dalışta Birgül Erken’den büyük başarı: Türkiye rekoru kırıldı

Milli sporcu Birgül Erken, Antalya Kaş’ta düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası’nda 38 metreye dalarak Türkiye rekoru kırdı.

Haber Merkezi
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Serbest dalışta Birgül Erken’den büyük başarı: Türkiye rekoru kırıldı
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Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, Türkiye rekoruna imza attı.

Kaş ilçesindeki şampiyonada, paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde 38 metreye dalış yapan Erken, Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu, M1 kategorisinde yarıştığı şampiyonada üç gün üst üste altın madalya kazandı.

Erken, şampiyonanın son gününde yarın çift palet branşında dalış yapacak.

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