Serdal Adalı: Cumhurbaşkanımızdan randevu isteyeceğim, hakem konularını kendisine arz edeceğim

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Alanyaspor karşılaşmasındaki hakem yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya tepki gösteren Adalı, Gündoğdu görevde kaldığı sürece Türk futbolunda herhangi bir değişim yaşanmayacağını savundu.

Gündoğdu’nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) çalışmalarını da gölgelediğini belirten Adalı şunları söyledi:

“Bu MHK başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adım daha ileriye gidemez. TFF’nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyor, yapılan güzel işleri dile getirmemizi engelliyor. Geçen hafta Fenerbahçe yaşadı, bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak."

"Zihniyet değişmiyor"

Hakem kadrolarının yenilendiği ve yabancı eğitimcilerle çalışıldığı yönündeki açıklamaları hatırlatan Adalı, şunları söyledi:

“İki senedir ‘Hakemleri yeniledik, hakem kadrosu yaptık, yetiştirdik, Portekizli eğitimci getirdik’ deniliyor. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor.”

Alanyaspor maçında görev yapan hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin atanmasının iyi niyetli olmadığını ileri süren Adalı, geçen sezon oynanan kupa maçını da hatırlattı.

Adalı, “Geçtiğimiz sezon kupa maçındaki hakemi hatırlıyorsunuz. Özellikle bizim maçımıza verdi, iyi niyetle yaptığına dair hiçbir şüphem yok. Artık dünyaya da rezil olduk. Tokat olayı futbolun içinde olan bir şey değil. Söyleyecek tek kelime bulamıyorum. Yerli bir futbolcu olsaydı yaşananları anlaması daha kolay olurdu” ifadelerini kullandı.

"En az 35 kulüp başkanı aradı"

Süper Lig’in yanı sıra alt liglerde de benzer hakem sorunlarının yaşandığını dile getiren Adalı, en az 35 kulüp başkanının kendisini aradığını söyledi.

Adalı, “Süper Lig’den, 1. Lig’den ve 2. Lig’den en az 35 başkan aradı. Alt liglerde de rezillikler var, oralara da bakmak lazım” diye konuştu.

"TFF bu adamla ilgili bir şey yapamıyor"

TFF Başkanı ve yönetim kurulunun Gündoğdu hakkında herhangi bir adım atamadığını düşündüğünü belirten Adalı, şöyle devam etti:

“Bugün itibarıyla inandığım şey şu: TFF Başkanı da TFF Yönetim Kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyor. Buna artık inandım. İyi olacağını söylüyorlar ancak şu kadarcık bile sabrımız kalmadı. TFF, MHK Başkanını görevden alamıyor. Benim anladığım bu, Türkçesi bu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyecek

Hakem sorununu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktaracağını açıklayan Adalı, “Bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir kişi kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu isteyeceğim ve bu hakem konularını kendisine arz edeceğim” dedi.

Gündoğdu’nun MHK bünyesindeki ekibe hâkim olmadığını öne süren Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

“İyi bir insan olabilir ama bu işi beceremiyor. MHK’nin altında çalışan ekibe de hâkim değil. Önüne liste geliyor, onaylıyor.

Konuya hâkim olsa geçen sezon kupa maçında yaşadıklarımızın ardından bu hakemi bizim maçımıza verir mi?

Ya hâkim değil ya da hakikaten çok kötü niyetli. Beşiktaş ile ilgili alıp veremediği bir şey varsa, Beşiktaş’ın da onunla alıp veremeyeceği bir durum ortaya çıkar.”