Serdal Adalı, Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren ve Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'ın yanı sıra Okan Buruk, Lesley Ugochukwu ve Fenerbahçe yardımcı antrenörü Dirk Kuyt da PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.
TFF, Hukuk Kurulu tarafından gerçekleştirilen disiplin sevklerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Açıklanan sevk gerekçeleri arasında sportmenliğe aykırı hareket, kural dışı hareket ve futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar yer aldı.
Buruk ve Ugochukwu için disiplin sevki
TFF Hukuk Kurulu, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Okan Buruk ile Lesley Ugochukwu hakkında disiplin sevkinde bulundu.
Okan Buruk'un "sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle, Lesley Ugochukwu'nun ise "kural dışı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.
Serdal Adalı ve üç başkan daha listede
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da TFF Hukuk Kurulu'nun PFDK'ye sevk ettiği isimler arasında yer aldı.
Adalı'nın yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren ve Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık da disiplin kuruluna sevk edildi.
Söz konusu kulüp başkanlarının, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği açıklandı.
Dirk Kuyt için de sevk kararı
TFF'nin yayımladığı sevk listesinde Fenerbahçe yardımcı antrenörü Dirk Kuyt da yer aldı.
Kuyt'ın da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.