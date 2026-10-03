Serdal Adalı'dan MHK çıkışı: Ligler ertelensin

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem soruşturmasının devam ettiği süreçte Türk futbolunun gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT Spor’a konuşan Adalı, Merkez Hakem Kurulu’nda (MHK) yaşananlarla ilgili açıklamalar yaparken, soruşturmanın kapsamlı şekilde tamamlanması gerektiğini belirtti. Adalı ayrıca, gerekmesi halinde liglerin iki hafta daha ertelenebileceğini söyledi.

MHK’de yaşananlara dikkat çekti

Adalı, adli sürecin devam ettiği bir dönemde konu hakkında konuşmanın ne ölçüde uygun olduğundan emin olmadığını ifade ederek değerlendirmelerine başladı. Beşiktaş başkanlığı döneminde MHK ile ilgili düzgün gitmediğini düşündüğü konuları dile getirdiğini ve bunlarla mücadele ettiğini belirten Adalı, “Başkanlığım süresince MHK’de düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim” ifadelerini kullandı.

Konunun yalnızca Beşiktaş’ın yaşadığı sorunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Adalı, soruşturma kapsamında gündeme gelen tape kayıtlarına da değindi. MHK’nin bağımsızlığı konusunda bugüne kadar yapılan değerlendirmeleri hatırlatan Adalı, ortaya çıkan kayıtların bu konuda farklı bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

Adalı, “MHK bağımsız diyoruz ama gördüğümüz tapeler gösteriyor ki çok bağımsız hali yokmuş” ifadelerini kullanırken, yaşananların yalnızca Beşiktaş’ı değil, Türk futbolunun genelini ilgilendiren bir mesele olduğunu dile getirdi.

“Her şey en ince ayrıntısına kadar temizlenmeli”

Hakem soruşturmasının nasıl ilerlemesi gerektiğine ilişkin görüşlerini de paylaşan Serdal Adalı, Beşiktaş’ın her zaman öncelikleri arasında bulunduğunu ancak sürecin Türk futbolunun tamamı açısından ele alınması gerektiğini belirtti.

Türk insanının futboldan başka bir zevkinin bulunmadığını söyleyen Adalı, soruşturmanın sonuna kadar götürülmesi gerektiğini ifade etti. Beşiktaş Başkanı, ortaya çıkan durumun tüm ayrıntılarıyla incelenmesi gerektiğini belirterek, “Bu işin sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Ne var, ne yok en ince ayrıntısına kadar temizlenmeli. Beklentim bu. Sadece Beşiktaş için değil, Türk futbolu için istiyorum bunu. Gereğinin yapılacağına gönülden inanıyorum” dedi.

Adalı, soruşturma devam ederken liglerin ertelenmesi yönündeki görüşünü de yineledi. Sürecin tamamlanması için gerekirse liglere iki hafta daha ara verilmesi gerektiğini belirten Adalı, “Gerekirse ligler 2 hafta daha ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım” ifadelerini kullandı.

Yabancı MHK seçeneğine kapıyı kapatmadı

Serdal Adalı, MHK’nin başına yabancı bir ismin getirilmesi ihtimaliyle ilgili de değerlendirmede bulundu. Böyle bir seçeneğe karşı olmadığını belirten Adalı, yabancı bir MHK yönetiminin farklı bir yaklaşım ortaya koyabileceğini ifade etti.

Adalı, “Yabancı MHK olabilir. Daha çıplak gözle, sağdan soldan etkilenmeden doğrusunu yaparlar. Ona hiç hayır demem, olabilir” sözleriyle yabancı MHK seçeneğinin de değerlendirilebileceğini dile getirdi.