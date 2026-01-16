Sergen Yalçın açıkladı: Rafa Silva takımdan ayrılabilir

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayan Beşiktaş, başkent temsilcisini 3-0 yenerek ikinci maçını da kazandı ve puanını 6'ya yükseltti. Karşılaşmanın ardından takımdan ayrılacak oyuncular hakkında A Spor'a açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, süreci krize dönüşen Rafa Silva'nın takımdan ayrılabileceğini duyurdu.

Sergen Yalçın, "Aramızdan ayrılacak birkaç oyuncu daha var. Rafa Silva'nın durumu var, o da ayrılabilir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.