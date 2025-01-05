Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teklifini neden reddettiğini açıkladı

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın teknik direktörlük teklifini neden reddettiğini Ekol TV'ye açıkladı.

"Konsantre olmam gereken çok başka şeyler var"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Sergen Yalçın, “Başkan ile görüştük. Zaten pazar görüşeceğiz diye sözleşmiştik. Takımın maçı vardı, benim de biraz işlerim vardı. Yani çok konsantre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Ailem var. Ailemin sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da çok sağ olsun, yemek yedik, sohbet ettik. Anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim. Konuyu kapattık” diye konuştu.

"Ben kimseyi bekletmedim"

Yalçın, “Ben kimseyi bekletmedim. Bu olay yeni değil. Kardeşim 2 buçuk senedir zor bir tedavi geçiriyor. Yıl başında burada yoktum, tatildeydim. Yılbaşından 2 gün sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi de vardı. Apar topar verdim. Çok zor. Kimseye de hesap verecek değilim” ifadelerini kullandı.