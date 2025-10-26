Sergen Yalçın: Büyük takım grafiği çizmiyoruz

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Abraham’ın kaçırdığı penaltının ardından oyunun tersine döndüğünü ifade eden Yalçın, “Oyuna iyi başladık. Bizim için güzel bir gece olacak gibi görünüyordu. Golü erken bulduk. Abraham’ın kaçırdığı penaltının arından oyun tersine döndü. Anında gol yedik. İkinci yarı 3, 4 net pozisyon var. Şansızlığımız var. Rakip pozisyona girmeden gol atıyor. Gençlerbirliği maçında da bunu yaşadık. Totali buna bağlayamayız. Üzgünüz, taraftarımız da mutsuz. Bu çok normal. Aksi bir durum olmasını düşünmüyoruz. Sorunları çözmek için ciddi zaman harcıyoruz. Her şey bu kadar kolay değil. Önümüzdeki hafta bir derbi maçı oynayacağız. İnşallah iyi hazırlanıp, o maçta kendimizi af ettirmeye çalışacağız” diye konuştu.

‘Sorunları çözmeye geldim'

Takımı bulunduğu durumdan çıkartmak için ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çeken Yalçın, “Yaklaşık 4, 5 senedir üstüne koya koya gelen bir sorun. Ben sorunları çözmeye geldim. Çözecek bilgi ve birikimim olduğunu düşünüyorum ama bugün değil. Zamanı geçen hafta verdim. 2 ya da 3 transfer dönemi lazım. Şu an çözmek zor. Takımı toparlamak için çok çalışıyoruz. Her şeyi muazzam yapmaya çalışıyoruz. Bazı problemleri burada konuşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Büyük takım grafiği çizmiyoruz'

Fenerbahçe derbisini kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Derbileri kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe derbisini herkes kazanmak ister. Taraftar, iyi oyunla kazanmak istiyor. Bu hafta iyi çalışıp, her şeyi yapacağız. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın da isteği bu. Onlar mutsuz. Gidişat iyi değil. Büyük takım grafiği çizmiyoruz. Mevcut pozisyon bu. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta önümüzde görünen durum bu. Bunu yarın çözebilir misin dersen zor. Ciddi zaman lazım. Ben bunu çözer miyim ? Çözerim. Bugünün sorunu değil. Taraftarımızda da 4, 5 senedir yukarı doğru gidiyor her şey. Zaman lazım. Ne kadar olur, bize ne kadar zaman verirler. Her şey kısmet göreceğiz” şeklinde konuştu.

‘Oyunsal anlamda çok iyi değiliz'

Siyah-beyazlı ekipte şanssızlık da olduğuna dikkat çeken Sergen Yalçın, “Keşke ben oynasaydım. Altıpasın içinden 5 tane top içeri girmiyorsa ben ne yapabilirim? Bunun bir çalışması yok. Bu biraz şans işi. Ancak oyunsal anlamda çok iyi değiliz. Çok mücadele ediyor muyuz ? Etmiyoruz. Gol kaçıyor, ben ona bir şey yapamam. Kaleci gol yer, santrfor gol, penaltı kaçırır. Bunları ben çözmemem. Oyun, skorlar kötü mü ? Kötü. Zamanla düzeltebilir miyiz çalışıyoruz. Altıpastan girmeyen topu çözemem ki, o oyuncunun işi” dedi.

‘Ben bütün kupaları kaldırdığım yıl, 3 ay duramadım burada'

Transfer döneminde yetkinin Eduard Graff’ta mı yoksa kendisinde mi olacağı yönünde gelen soru üzerine Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

“Onların yaptığı işi görüyorsunuz zaten. Üstü kapalı anlatmaya çalışıyorum. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Bize zaman lazım. Ben bunu çözerim. 5 senenin sorunu. Yarın da çözmem bunu. Aslolan Beşiktaş. Ben bütün kupaları kaldırdığım yıl, 3 ay duramadım burada. Benden sonra 9 hoca değişmiş. ‘Aynı şeyleri yapıp, farklı şeyler denemek deliliktir’ diyor. Anlatabildim mi?