Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek
A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın resmi imza töreni gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için düzenlenecek imza töreninin detaylarını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından milli takımın başına getirilen Sergen Yalçın için yarın saat 14.00'te imza töreni gerçekleştirilecek.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek törene, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katılacak.